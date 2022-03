Slachtoffer overleefde steekpartij in Eindhoven maar net en zag dader mogelijk enkele dagen later nog lopen

EINDHOVEN - Het slachtoffer van een steekpartij in oktober aan de Boschdijk in Eindhoven heeft dat incident maar ternauwernood overleefd. De man - op het moment van het incident 52 jaar oud - was net terug van een rondje op zijn racefiets toen hij met een mes tweemaal in zijn borst werd gestoken. Zijn hart werd daarbij maar net gemist.

Dat blijkt uit informatie die de politie maandagavond deelt in opsporingsprogramma Bureau Brabant. Opvallend: vier dagen later zag het slachtoffer de dader nog door de Strijpsestraat lopen, zo is hij zelf overtuigd.

Slachtoffer werkte aan herstel na aanrijding

Het slachtoffer was op het moment van de steekpartij tijdelijk arbeidsongeschikt, als gevolg van een aanrijding. Om aan zijn herstel te werken, maakte hij afgelopen najaar iedere dag een ronde op de racefiets. Ook die zaterdag 9 oktober.

Om ongeveer 14.00 uur 's middags komt hij terug bij zijn appartement in een complex aan de Boschdijk. In de centrale hal verwisselt hij zijn schoenen. Op dat moment ontstaat er een conflict met een andere man. Laatstgenoemde beukt een klemmende deur open, het slachtoffer zegt daar wat van.

Even lijkt het bij een woordenwisseling te blijven. Totdat de verdachte enkele momenten later toch terugkomt, mét een mes. Volgens de politie loopt het slachtoffer bij deze tweede confrontatie twee steekwonden op. In het ziekenhuis blijkt dat één long doorboord is.

,,Hij heeft dit maar net overleefd. Was het mes iets hoger gekomen, dan was hij niet in zijn long maar in zijn hart geraakt”, aldus een politiewoordvoerder. De politie heeft het over een poging tot doodslag.

Slachtoffer zag dader mogelijk vier dagen later lopen

Vijf maanden later is er echter nog steeds geen verdachte aangehouden, ondanks een buurtonderzoek. Daarom roept de politie getuigen nogmaals op om zich te melden. Dat kan eventueel anoniem. Omdat het slachtoffer ervan overtuigd is dat hij de dader vier dagen later nogmaals zag lopen - een paar kilometer verderop, op de Strijpsestraat - is het goed mogelijk dat de verdachte in de buurt woont.

