Slachtoffer vechtpartij Eindhoven ligt in kritieke toestand in ziekenhuis

PSV heeft met een nieuwe opstelling extra scorend vermogen in de ploeg

De berichtgeving over PSV was de afgelopen maanden bijna net zo somber als een financiële krantenpagina ten tijde van een economische recessie. Telkens weer kwam de club na een paar weken terecht in de hoek waar de spreekwoordelijke klappen vallen. Soms leek het alsof de spelers de verleiding niet konden weerstaan om naar dat hoekje te lopen, zo groot waren de fouten die ze maakten.