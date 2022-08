Slachtoffers nagekeken in ambulance na botsing met flinke schade in Eindhoven

Moedig lopers Marathon Eindhoven aan met jouw spreuk op een banier in de stad

EINDHOVEN - ‘Fit is het nieuwe rijk’, ‘Vooral genieten’ en ‘Goed dat je er bent’. Zo moedigt de gemeente deelnemers aan de ASML Marathon Eindhoven aan. Inwoners of deelnemers uit Eindhoven kunnen nu ook zelf een persoonlijke boodschap insturen. De leukste komen op een banier in de stad te hangen.

