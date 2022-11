Slechts 42 parkeerplekken voor een toren met 331 woningen? Eindhoven moet nog eens uitleggen waarom dat genoeg is

Carnavals­bier in Eindhoven voorlopig nog in wegwerpbe­kers

EINDHOVEN - Een biertje met carnaval krijg je in Eindhoven voorlopig nog gewoon in een plastic wegwerpbeker. De Federatie Eindhovens Carnaval onderzoekt wel de mogelijkheid om met herbruikbare ‘glazen’ te werken maar dat heeft volgens voorzitter Ivo Soetens heel wat voeten in aarde.

11 november