Sloeg Eindhovense agent bewust te hard op hoofd van een dolleman? Aanklager blijft vinden van wel

Zuid­oost-Bra­bant kleurt besmet­tings­kaart van Nederland, meer patiënten in ziekenhui­zen en zorgen om ziek zorgperso­neel

EINDHOVEN - Het aantal coronabesmettingen in Zuidoost-Brabant is explosief gestegen. De regio heeft de twijfelachtige eer om met twaalf gemeenten in de top twintig van Nederland te staan voor wat betreft het aantal positieve tests per 100.000 inwoners.

2 februari