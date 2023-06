Sloop Citypassage lag al eerder op tafel; ‘Mensen winkelen liever buiten’

Doneerac­tie voor docent Gert die al 27 jaar lesgeeft, maar geen salaris krijgt

Al 27 jaar geeft Gert Regterschot les aan studenten. Hij krijgt daarvoor geen loon. De universiteit in Eindhoven zegt dat hij in 1995 ontslagen is, maar Regterschot zelf vindt van niet. Een van zijn studenten startte een doneeractie.