Sloopwafel en GoGo Zilla sparen nieuwe blauwe plekken op de rolschaatsbaan: ‘Roller derby heeft een opleving nodig’

In de schaduw van begraafplaats Sint-Trudo ligt een gedateerde rolschaatsbaan verscholen. Met vergeelde golfplaten en reclameborden van bedrijven die niet meer bestaan. Het is de thuishaven van de in 2010 opgerichte Rockcity Rollers. Een club die in de beginjaren snel aan populariteit won, maar in coronatijd veel leden is verloren.