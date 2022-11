Smartphones in de ban bij dansfeest in club Fifth: ‘Ik durf ’m niet uit m’n broekzak te halen!’

Grote brand in appartemen­ten­com­plex in Eindhoven onder controle: ‘Snel met de kat naar buiten gegaan’

EINDHOVEN - Aan de Frankrijkstraat in Eindhoven heeft woensdagavond een brand gewoed in een appartementencomplex. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Mogelijk is de brand ontstaan in de keuken van een woning.

