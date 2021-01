Sneeuwruimers raken niet in paniek bij eerste sneeuwbui: ‘Het wordt pas druk als we ook echt aan de gang moeten’

Rob Scheepers knallend nieuwe jaar in met oneliner­show ‘Houdoe 2020’: ‘Jaar om nooit te vergeten’

2 januari EINDHOVEN - Cabaretier Rob Scheepers is de Brabantse koning van de oneliner, de grap die niet langer is dan één zin. Op zaterdag 2 januari om 20 uur luidt hij 2021 in met een volledige onelinershow: ‘Houdoe 2020’. Een jaaroverzicht speciaal voor abonnees van deze krant. ,,Het wordt puur knallen met grappen.”