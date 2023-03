Snel meer duidelijkheid voor dorpshuizen in Heeze, Leende en Sterksel; van nattevingerwerk naar eenduidige spelregels

Vorige PS­V-trai­ners stralen bij hun nieuwe club: Roger Schmidt en Mark van Bommel op koers

Wat hem bij PSV in internationaal verband niet lukte, flikt trainer Roger Schmidt bij Benfica wel. De club uit Lissabon beleeft tot nu toe ook een grandioos seizoen in eigen land en zit wederom in de kwartfinale van het toernooi om de Champions League. Hoe krijgt hij dat voor elkaar?