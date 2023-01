Snelle PSV-spits Vertessen staat op de radar bij Royal Antwerp FC, de club van Mark van Bommel

Van de brandweer­ka­zer­ne tot het zwembad: gemeente Best wil al haar 66 gebouwen verduurza­men

BEST - Van sportparken, gymzalen en het zwembad tot scholen, de brandweerkazerne en natuurlijk het gemeentehuis. De gemeente Best is van plan om alle gebouwen in haar eigendom de komende jaren te verduurzamen.

