So What’s Next in Eindhoven brengt publiek naar de uithoeken van jazz en soul

DDW trekt zo’n 350.000 bezoekers, organisa­tie ziet nieuwe generatie ontwerpers opstaan

EINDHOVEN - Design als oplossing voor de uitdagingen in de maatschappij. Met dat thema van de Dutch Design Week (DDW) in het achterhoofd, is de editie van 2022 volgens de organisatie meer dan geslaagd. De afgelopen negen dagen trok het evenement ongeveer 350.000 bezoekers, evenveel als in 2019 vóór corona.

