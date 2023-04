Soepelere regels voor Eindhovense terrassen: langer open en waar mogelijk extra tafeltjes

PROFIEL Depay, Robben en Afellay? Xavi Simons is uitge­groeid tot de meest bepalende tiener bij PSV sinds Ronaldo

Xavi Simons is bezig aan zijn laatste dagen als tiener, waarin hij PSV al draagt. Ook afgelopen weekend was de mede-topscorer in de eredivisie weer degene die van een gaappartij tegen Excelsior nog wat wist te maken.