Spanjaard die Eindhovens zoontje (8) in 2018 ontvoerde alsnog opgepakt

Video Buitenzwem­mers: ‘Je moet geen koukleum zijn, maar verder is het goed te doen’

15 april EINDHOVEN - Op het oog rustig, maar toch ook ietwat gespannen lopen de bikkels het buitenterrein van het Ir. Ottenbad op. Want is dat wel te doen, een duik in het nog maar 16 graden ‘warme’ water?