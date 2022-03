Spelen en leren in vernieuwde tuin vrije school De Regenboog in Eindhoven

EINDHOVEN - Vrije school De Regenboog op het Mimonsaplein in Stratum heeft woensdag haar vernieuwde natuurtuin in gebruik genomen. De leerlingen kunnen zich er de komende jaren weer helemaal uitleven met spel en les op een van de vele uitdagende plekjes rondom het schoolgebouw.

Natuuronderwijs heeft altijd al deel uitgemaakt van het leerplan op De Regenboog, vandaar ook dat het buitenterrein altijd een verlengstuk is geweest van het leslokaal. ,,En precies daarom moet de tuin veel diversiteit aan mogelijkheden en activiteiten bieden”, stelt schooldirecteur Nicole Degenaar.

Betrokken ouders

Het ‘schoolplein’ is in de ruim veertig jaar dat de school er staat altijd al vrij groen geweest en zo'n twintig jaar geleden was er al een kunstenaarscollectief actief om er een echte tuin aan te leggen met een speelkasteel en kleine tuintjes daar omheen. Ook ouders zijn altijd betrokken geweest bij de tuin, sinds een jaar of tien ook ouder en bouwer van natuurlijke speelplekken Danny Alards.

Natuuronderwijs

Hij zegt: ,,Zo zijn er in de loop der jaren steeds stukjes tuin en speeltoestellen bij gekomen. Maar ook raakte het oude speelkasteel ondertussen wat gedateerd en is na twintig jaar uiteindelijk ook afgekeurd. Gelukkig is toen besloten een echte natuurbelevingstuin rondom de school aan te leggen en is de voorkant van de tuin nu helemaal vernieuwd. Het kasteel is afgebroken en heeft plaats gemaakt voor een zelf ontworpen speeltoestel met veel mogelijkheden en ruimte voor natuuronderwijs.”

Eenpitter

Ook ouders van de leerlingen dragen volgens vrije-school-principes substantieel bij aan de ontwikkeling van dergelijke projecten. Nicole Degenaar: ,,Die hebben dat ook bij de aanleg van deze tuin waargemaakt. Met materialen en fysieke hulp, maar ook door financieel substantiële bijdragen te leveren. Deze school is immers een echte eenpitter en kan geen beroep doen op een overkoepelend schoolbestuur. En verder hebben we gebruik gemaakt van andere beschikbare natuurlijke materialen zoals de bomen die waren omgewaaid na een storm.”

Reliëfverschillen

Alards heeft zich bij zijn ontwerp laten leiden door de materialen die hij kreeg aangedragen, niet door een vooraf bedacht plan. Daarnaast zette hij ook de schoolkinderen in om te zien of zijn ideeën ook echt aansloten bij hun behoeften en beleving. Hij zegt: ,,Het resultaat is een tuin die echt ‘kindproof’ is en door gebruik te maken van reliëfverschillen ook geschikt is voor kinderen in een rolstoel.

Tuin met toekomst

,,Dat geldt ook voor de beplanting met onder andere eetbaar groen, sterk geurende planten en bomen als een sering, een toverhazelaar en een zeven zonenboom. Tel daarbij alle hoekjes, hutjes en andere plekjes op waar kinderen zich naar hun eigen fantasie kunnen uitleven en je hebt een tuin met toekomst.”