Spelletjes spelen en iets scoren voor je verzameling bij GameForce: ‘Iedereen wordt hier een beetje kind’

EINDHOVEN - Dungeons & Dragons, Magic the Gathering en Yu-Gi-Oh. Voor de klanten en bezoekers van spelletjeswinkel en ontmoetingsruimte GameForce is het gesneden koek. Regelmatig komen ze bij elkaar om te spelen. Sinds kort kunnen ook verzamelaars hier terecht voor Erix Collectables zoals vinyl, vintage speelgoed en spellen. Een walhalla voor ‘geeks’, gamers en verzamelaars.

De winkel en ontmoetingsruimte aan de Visserstraat 18A in Eindhoven bestaat al negentien jaar. Eigenaar Twan van de Wal was van huis uit gek van spelletjes en kon daarvoor niet bij vrienden of familie terecht. ,,Het ging bij mij verder dan af en toe een spelletje spelen voor de lol. Ik verdiepte me er in en wilde steeds meer, moeilijker en minder mainstream. Een echte ‘geek’, zoals ze dat noemen. Daarom ben ik deze winkel en ontmoetingsruimte begonnen. Zodat spelers andere spelers kunnen ontmoeten en samen kunnen spelen. We hebben het dan voornamelijk over bordspellen. Gamen kan in je eentje thuis. Hier kom je voor de gezelligheid.”

Quote Of er meer ‘nerds’ hier wonen? Misschien, maar wat wij juist níet willen is mensen in een hokje stoppen. Eric Toonen, Erix Collectables

Zoals Ivo (44) en Debby (44) Goudzwaard uit Sittard. Ze spelen een spel Magic the Gathering met Roald Somers (30) uit Eindhoven, die bij hen is aangeschoven. Ivo: ,,Wij komen hier al sinds 2011, eerst wekelijks en nu twee keer per maand ongeveer. Om te socializen, want ik ben een echte spelletjesfreak.” Dat geldt ook voor Roald. ,,Ik wandelde negen jaar geleden een keer binnen, was op zoek naar iets nieuws. Zo ontmoette ik mensen om mee te spelen.” Roald kwam zo vaak dat hij hier inmiddels werkt als vrijwilliger.

Wekelijks toernooien en bijeenkomsten

Maar er wordt niet alleen recreatief gespeeld. Ook competitief. Wekelijks worden er toernooien, evenementen, bijeenkomsten en rollenspellen georganiseerd waar mensen uit het hele land en zelfs uit het buitenland op af komen. De klantenkring bestaat uit zo’n 1500 mensen. Het is een unieke plek. ,,Zeker qua grootte. Hier hebben we plek voor honderd mensen om te spelen. In deze regio Brainport is daar veel behoefte aan. Veel expats werken in de technologische industrie, zoals ASML. Of er meer ‘nerds’ hier wonen? Misschien, maar wat wij juist níet willen is mensen in een hokje stoppen”, legt zakenpartner Eric Toonen uit.

Collectors items scoren

Om de doelgroep iets te verbreden staan sinds kort ook de collectors items van Toonen in de winkel. Toonen reist door heel Europa om ‘spulletjes’ op de kop te tikken. Dan hebben we het over tweedehands speelgoed variërend van Lego tot Funko POPs, bouwdozen, muziek- en film memorabilia en modelauto’s. Maar ook vinyl platen en cd’s, retro videogames en videogame consoles en andere vintage techniek uit de jaren ’70 ’80 en ’90 zoals polaroid en walkmans.

Mensen happy maken

Een vader, moeder en twee kindjes komen binnen en vergapen zich meteen aan alle mooie dingen om hen heen. De meisjes stralen bij het zien van de lego. Diezelfde lach verschijnt op het gezicht van pa als hij een oude polaroid ziet. ,,Kijk, dat gebeurt hier en dat is precies wat wij willen doen. Mensen happy maken en hen de kans geven iets nieuws te leren kennen. Zo schuiven verzamelaars ook eens aan tafel voor een spelletje. Iedereen wordt een beetje kind hier”, besluit Van de Wal.