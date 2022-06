Spoed-huisartsenposten Brabant starten samen campagne tegen onnodige bellers: ‘We zijn zelf ook sceptisch of het werkt’

EINDHOVEN - Vijf huisartsen-spoedposten in Brabant starten een gezamenlijke online campagne in een poging om onnodige bellers te weren. ,,We houden ons hart vast voor de zomerperiode. De werkdruk wordt zo hoog, straks moeten er nog spoedposten dicht.”