Sponsorloop voor door ALS getroffen Tine: „Er moet meer bekendheid komen over deze verschrikkelijke ziekte”

MIERLO - Op zaterdagochtend 4 maart vindt een sponsorloop plaats in Mierlo. Het doel van deze sponsorloop is zoveel mogelijk geld genereren voor stichting ALS Nederland. De afdeling Nordic Walking van Lopersgroep Mierlo (LGM) neemt de organisatie van deze benefiettocht op zich.

Dit initiatief werd geboren toen Tine Onrust (57) werd gediagnosticeerd met de spierziekte. Onrust is al lang lid van LGM en heeft gedurende haar lidmaatschap Nordic Walking geïntroduceerd binnen de vereniging. Het nieuws over haar diagnose slaat in als een bom onder de leden. Ans Verdonck besluit om de samenwerking te zoeken met stichting ALS Nederland en zo ontstaat het initiatief tot een sponsorloop.

Diagnose

Het begint voor Onrust allemaal als ze op haar werk in de (thuis)zorg steeds meer moeite krijgt met simpele taken als het toedienen van oogdruppels. Haar vingers hangen meer dan eens naar beneden, waardoor ze onder het mes moet. Kort daarna wordt ze doorverwezen naar een neuroloog. „Een paar dagen voor ik naar het ziekenhuis toe moet krijg ik last van spiertrekkingen, waardoor bij mij direct het vermoeden heerst dat ik ALS heb. Dat heb ik de neuroloog ook direct verteld.” Haar gedachten kloppen, wordt niet veel later duidelijk. „Natuurlijk blijft zo’n bericht ontzettend naar om te krijgen, maar ik had er al rekening mee gehouden. Ik denk dat dat het net wat minder erg maakt.” De diagnose wordt in november van 2021 vastgesteld. Het is aannemelijk dat Onrust er dan al een jaar mee rondloopt.

Wetenschappelijk onderzoek

Na de vaststelling van ALS verandert er veel in het leven van Onrust. Zo moet ze stoppen met werken en wordt het hele huis verbouwd. De bad- en slaapkamer zijn nu gevestigd op de begane grond, want traplopen gaat niet meer. Onrust probeert zoveel mogelijk dingen te doen die ze leuk vindt en die ze nog kan doen. Zo is ze vorige week nog op vakantie geweest en heeft daar zelfs nog enkele kilometers gewandeld. Naast leuke dingen doen, draagt ze actief bij aan wetenschappelijk onderzoek naar ALS. Zo helpt ze mee aan een analyse van medicijnen. Na haar dood is ze voornemens enkele van haar lichaamsdelen af te staan aan de wetenschap, want ze draagt graag haar steentje bij aan meer bekendheid naar een adequate behandeling van deze ziekte.

Sponsorloop

Om meer bekendheid te krijgen, is meer geld noodzakelijk. Daarom is de sponsorloop van 4 maart aanstaande in het leven geroepen. „Stichting ALS Nederland ondersteunt ons volledig door allerlei promotiemateriaal te verstrekken. Al het geld dat wij binnenhalen gaat direct naar het goede doel”, aldus Verdonck. ALS Nederland besteedt 75 procent van het geld aan wetenschappelijk onderzoek en 25 procent aan hulpmaterialen voor ALS-patiënten.





Op zaterdagochtend 4 maart opent wethouder Mathil Sanders van de gemeente Mierlo de tocht. Tine Onrust zal alle deelnemers persoonlijk ontvangen bij het clubhuis van LGM. De wandelaars - die ongeveer zeven kilometer gaan lopen - vertrekken omstreeks 10.15 uur.

Doneren

In de week voor 4 maart is aan ‘kale donaties’ al ruim 1500 euro opgehaald. Mensen die willen doneren, of deelnemers willen sponsoren, kunnen dat doen via de website https://acties.alsacties.nl/fundraisers/alsloop. Eenieder die deel wil nemen aan de sponsorloop kan zich opgeven via de mail: ALSloopmierlo@gmail.com. Geïnteresseerden kunnen zich op zaterdagmorgen eveneens voor aanvang van de wandeling melden aan de Oudvensestraat 9a te Mierlo.