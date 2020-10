Spookrijder veroorzaakt chaos op snelweg bij Eindhoven

Laatste avondmaal op kliekjes­dag: dineren in eigen restaurant

15 oktober EINDHOVEN/HELMOND - Veel restaurants zagen de bui al hangen, dus grote inkopen hebben ze onlangs niet meer gedaan. Het begint weer van voren af aan: afhaalmaaltijden maken, verse ingrediënten nog snel even verwerken tot soep of saus, soms voor goede doelen. Al belandt de voorraad her en der ook gewoon in de kliko. Of in de veevoederbak.