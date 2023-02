Sportieve herbestemming kerken Zeelst en Oerle wekt wrevel in politiek: ‘Respectloos naar de inwoners’

Reünie ‘Zes Kir Nix’ kleurt Heezer Artiesten Avonden

HEEZE - Het voelt een beetje vreemd als verschillende tonpraters weinig zin lijken te hebben in avonden die juist rondom hun acts worden ingericht. Toch was dat precies wat er in Heeze gebeurde, waar niet de kletsers in de ton, maar lokale muziek- en dansacts de sfeer brachten.