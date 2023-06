Sportpenning voor atletiekclub AVV uit Valkenswaard

Norbertij­nen geven boer en boerin rust en ruimte om met elkaar te spreken over ‘de mens achter de ondernemer’

HEESWIJK-DINTHER - Brabantse boeren die met elkaar in gesprek gaan over ‘de mens achter de ondernemer’. Dat is het doel van een serie ontmoetingen in de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther, ‘de Abdijdialoog’