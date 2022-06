Sportvisserij wil 15 vissteigers bij Klotputten, zorgen bij GroenLinks Eindhoven

EINDHOVEN - GroenLinks in Eindhoven maakt zich zorgen over de komst van 15 vissteigers in natuurgebied Klotputten in Gestel. Een vergunning hiervoor is aangevraagd door Sportvisserij Zuidwest-Nederland.

Volgens raadslid Bart Habraken van GroenLinks heeft de aanleg, het onderhoud en het gebruik van de vissteigers een grote impact op de natuur ter plekke. Ze willen weten wat het standpunt van het Eindhovense college is en of er nog bezwaar mogelijk is tegen de aangevraagde vergunning.

Juist beter voor de natuur

Volgens Cees den Haan van Sportvisserij Zuidwest-Nederland wordt er rondom de Klotputten momenteel ook al druk gevist. De vissteigers zijn volgens hem juist goed nieuws voor de natuur. ,,We faciliteren de visser zodat die niet langer zelf door de natuur moeten struinen in de zoektocht naar een geschikte stek. Daarnaast komen we ook de wat mindervalide visser tegemoet met een goed begaanbare steiger.”

Waterschap De Dommel laat weten bekend te zijn met de wens van Sportvisserij. Wij hebben toestemming gegeven voor het gebruik van het water. Omdat er raadsvragen gesteld zijn over het onderwerp, kan de gemeente nu niet reageren op vragen van deze krant.

Vispas

Volgens Den Haan van Sportvisserij kan de aanleg van de steigers direct beginnen als de vergunning rond is. ,,Iedereen met een Vispas kan er daarna gebruik van maken.”

Natuurgebied De Klotputten ligt op de plek waar de Dommel Eindhoven binnenstroomt. De plas is in 1960 gegraven als slibvang. Verontreinigt slib zakt er naar de bodem zodat het niet verder de stad in stroomt. Eens in de 10 tot 15 jaar wordt de plas uitgebaggerd. Ook recent nog. Toen werd er bijna 80.000 kub slib verwijderd. Goed voor 3000 volle vrachtauto's. In het gebied liggen ook een paar waterputten van Brabant Water.