Stadhuisplein Eindhoven afgesloten wegens grote drukte, corona-camera’s tellen mensenmassa tijdens Koningsdag

Dertien lintjes voor inwoners van Eindhoven; advocate Eva González Pérez van toeslagen­af­fai­re de bekendste

EINDHOVEN - Dertien Eindhovenaren zijn dinsdag geridderd; zij kregen een lintje van koning Willem-Alexander, twaalf uit handen van burgemeester John Jorritsma en één uit handen van minister Kajsa Ollongren van Defensie. De bekendste gedecoreerde is Eva González Pérez. De advocate die al jarenlang vecht voor de gedupeerden in de toeslagenaffaire werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

26 april