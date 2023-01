Staking bij openbaar vervoer treft ook Zuidoost-Brabant: helft minder bussen

Ook voor Zuidoost-Brabant, waar Hermes het busvervoer verzorgt, heeft dit vergaande gevolgen voor de reizigers. Volgens woordvoerder Fred Tilburgs is het nog even afwachten hoeveel chauffeurs in het stad- en streekvervoer precies meedoen aan de staking. ,,Dat wordt pas duidelijk op de ochtend van de stakingsdag zelf. Dan weten we pas hoeveel werkwilligen zich melden.”

Ruim de helft

Afgaande op eerdere acties houdt Hermes rekening met zo'n 50 tot 60 procent stakende chauffeurs. Dit zou betekenen dat ook ruim de helft van de ritten twee dagen lang niet gereden kan worden.

Openbaarvervoerbedrijven mogen geen werkwillige chauffeurs, die die dag vrij zijn, inzetten op lijnen die als gevolg van de staking uitvallen. ,,Dat is besmet werk. En dat gaan we dus ook niet doen”, aldus Tilburgs. De woordvoerder adviseert reizigers om de website van Hermes en ov-planners goed in de gaten te houden voor wijzigingen in de dienstregeling.

Loonbod van 8 procent

In de nacht van dinsdag op woensdag strandde het overleg tussen werkgevers in het openbaar vervoer (VWOV) en de vakbonden FNV en CNV over een nieuwe cao. Er lag een loonbod van 8 procent, maar daar gingen de vakbonden niet mee akkoord.

Volgens FNV-bestuurder Marijn van der Gaag belandden de partijen in een impasse over onder meer die loonsverhoging, de duur van een nieuwe cao en maatregelen om de werkdruk in het streekvervoer te verlagen.

Quote Niet verant­woord om kosten nog hoger op te laten lopen. Dan komt de continuï­teit van het openbaar vervoer in gevaar Fred Kagie, VWOV

Volgens VWOV-voorzitter Fred Kagie hebben de busmaatschappijen een ‘bovengemiddeld hoog loonbod’ gedaan en is het niet verantwoord om de kosten bij bedrijven nog hoger op te laten lopen: ,,Dan komt de continuïteit van het openbaar vervoer in gevaar.”