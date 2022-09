Staking? Niet iedereen op de hoogte van stilstaande treinen: ‘Mijn vlucht vanaf Schiphol ga ik nu dus niet halen’

Grote natuurwerk­ma­chi­nes herstellen Kanunni­kens­ven en Rietven in Eindhoven

EINDHOVEN - Veel wandelaars met of zonder hond lopen vanuit de Eindhovense wijk Schuttersbosch naar het Rietven of Kanunnikensven. Dan is het even schrikken van grote natuurwerkmachines die daar bezig zijn de twee vennen te herstellen.

6 september