Stekeblind maar niet te stoppen: Piet Dekker (78) uit Eindhoven traint om lopend geld op te halen voor Oekraïne

Eindhoven­se stadskip­pen sieren de wanden van de Boschdijk­tun­nel: ‘Met een klassieke uitstra­ling’

EINDHOVEN - De familie Haan, wie kent ze nog? Begin deze eeuw liepen wel veertig hanen en kippen op het toen nog braakliggende terrein in Eindhoven waar nu de Mediamarkt staat. Dik twintig jaar later is het pluimvee terug, als een schilderij in de Boschdijktunnel.

2 juni