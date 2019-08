Stelletje uit Eindhoven al half jaar vast in Japan vanwege illegale smokkel: ‘Gevangenis heel streng’

Een Eindhovenaar en zijn vriendin zitten al sinds eind februari in een Japanse cel in Tokyo nadat ze op het vliegveld werden aangehouden met verboden waar in hun koffers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de aanhouding, maar wil niet zeggen om wat voor smokkel het precies gaat. Volgens een goede vriendin van het stel gaat het om ‘genotsmiddelen’: „Het is niet per se gezegd dat om drugs gaat, er zijn meer middelen die verboden zijn om Japan in te smokkelen.”