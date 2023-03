Stembureaus in Helmond: op deze locatie kleur jij het vakje rood

Eindhoven de mist in met geheim debat over zwembad Tongelreep, consequen­ties nog onduide­lijk

EINDHOVEN - Het besluit om extra geld uit te trekken voor de nieuwbouw van zwembad de Tongelreep in Eindhoven staat alsnog op losse schroeven. Er zijn twijfels ontstaan, omdat de gemeenteraad vermoedelijk onterecht in het geheim heeft gedebatteerd over het extra budget.