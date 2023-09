Stemmen maar! Dit zijn de genomineerden voor de Eindhoven Cultuurprijs 2023

Waarom de Tweede Kamer de spreidings­wet juist wél nu moet behandelen

Zou de conclusie dan toch moeten luiden dat Nederland eigenlijk helemaal niet zo’n politieke puinhoop is als we met zijn allen een beetje zijn gaan denken? Die gedachte kwam bij mij op toen ik las over het Belgische besluit om alleenstaande mannelijke asielzoekers geen slaapplaats meer te bieden.