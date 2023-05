Stenen gegooid naar trein bij Oisterwijk, tijdelijk geen treinen tussen Tilburg en Eindhoven

indebuurt.nl Eindhoven gaat lekker plandelen (en dit is wat dat is)

Hoi, ga je mee een stukje plandelen? Ja, dat is een woord. Plandelen is een combinatie van wandelen en plastic rapen. Gezond voor jezelf en goed voor de wereld. In Eindhoven wordt binnenkort geplandeld en wel op Strijp-S.