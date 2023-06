Sterftecijfer in Eindhoven onder landelijk gemiddelde

Hypervei­lig videobel­len in Brabant? In Waalre is de code gekraakt

WAALRE - Een vergelijking met de eerste telefoonverbinding tussen Eindhoven en Nederlands-Indië uit 1927 is iets te enthousiast. Maar het eerste hackproof videobelletje in Noord-Brabant, donderdag gevoerd in Waalre, doet minstens denken aan het eerste bericht dat in 1969 werd verstuurd via de voorloper van het internet.