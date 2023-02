Sterrenrestaurant Tribeca Heeze blijft gewoon open; ‘Verbouwing nog slechts een droom’

Zaalvoet­bal­lers FC Eindhoven denderen alsmaar door; ZVV Eindhoven nog ongeslagen in degradatie­groep

Voor FC Eindhoven lijkt er vooralsnog geen vuiltje aan de lucht in de kampioensgroep. De formatie van coach Jan Vogels had afgelopen vrijdag in de kwartfinale van de beker nog alle moeite met Marlène (3-2 winst). In de streekderby met FCK de Hommel was de strijd met een 1-4 stand bij rust al voortijdig beslist.

5 februari