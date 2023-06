Stilgelegde ramprenovatie in Helmondse Planetenbuurt wordt ‘snel netjes afgerond’

indebuurt.nl Programma, route en meer: dit wil je weten over de Pride Walk in Eindhoven

Tijdens de Pride Maand in Eindhoven is er extra aandacht voor de emancipatie en acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap. Het hoogtepunt is de Pride Walk op 10 juni. Een kleurrijke en demonstratieve stoet trekt dan door de binnenstad. Ook jij kunt erbij zijn.