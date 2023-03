Stiphouts zonnepark lijkt niet op hoe het vooraf werd geschetst, stichting wil dat gemeente ingrijpt

Ren je Rot in Leende: ‘Na de middag is het goud weg’

LEENDE - De halfvastenmarkt in Leende is onlosmakelijk verbonden met de brokmop. Op de maandag na halfvasten piekt de verkoop van de lokale delicatesse steevast. Maar ook de traditionele vlooienmarkt van Jong Nederland brengt heel wat koopjesjagers op de been.