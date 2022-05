Storioni Festival zoekt binnen en buiten verbinding met de stad

EINDHOVEN/HEEZE - Begin juni is het weer Storioni Festival en bruist de stad na twee stille jaren weer van muziek. In TU/e, Kasteel Heeze, het Muziekgebouw en vooral: op straat!

Is het festival drie jaar geleden teruggegaan van een tiendaagse in de winter naar een vierdaagse in het voorjaar, deze editie, de vijftiende, krijgt er weer een dagje bij. ,,We hebben zoveel ideeën en plannen die we willen realiseren”, zegt violist Wouter Vossen (1973), ,,die dag hebben we nodig en misschien nog wel meer in de naaste toekomst.”

Elke festival heeft zo z’n artiesten die eruit springen. Omdat ze iets bijzonders doen, of omdat ze niets bijzonders doen terwijl je verwacht dat ze iets bijzonders gaan doen. Wat dan op zichzelf weer bijzonder is.

Het Storioni Festival heeft dit jaar zo iemand in huis in de persoon van blokfluitist Erik Bosgraaf. Als uitvoerend musicus schuwt Bosgraaf (1980) geen enkel muziekgenre om het instrument dat hij tot in elk vezeltje hout doorgrondt in de kijker te spelen.

Stokoud tot hypermodern

Hij voelt zich thuis bij stokoude tot hypermoderne, bij voor de hand liggende tot razend vernieuwende versterkte muziek, en wat speelt hij tijdens het Storioni Festival? ‘Gewoon’ de barokke Telemann en de nog wat oudere Jacob van Eijck. Terug naar af? Bosgraaf lacht. ,,Nou nee, maar eerlijk is eerlijk, Telemann is ook wel veilige nostalgie. Als kind speelde ik zijn muziek al, het voelt toch een beetje als thuiskomen.”

Volledig scherm Het Storioni Trio: Wouter Vossen (viool), Marc Vossen (cello) en pianist Bart van de Roer. © Storioni Festival

Taart

Twintig cd’s maakte hij, zeven daarvan zijn met muziek van Bachs tijdgenoot. ,,Het grappige is dat Telemann indertijd véél bekender was dan Bach. Een voordeel van Telemann is dat zijn muziek zowel kenners als liefhebbers aansprak, terwijl die van Bach als zwaar en moeilijke werd ervaren. En dat is nog zo. Met Bach móet je altijd iets, Telemann kun je gewoon lekker over je heen laten komen. Wat niet betekent dat Telemann geen inhoud heeft.”

Een groot verschil tussen beiden is dat Bach een control freak was die een musicus weinig ruimte geeft, terwijl Telemann juist heel veel ruimte geeft voor eigen inbreng, vertelt Bosgraaf. ,,Als je niet weet wat je daarmee moet, dan is het lastig om Telemann te spelen, weet je dat wel, dan is zijn muziek zeer uitnodigend. Telemann levert de ingrediënten voor een taart, Bach zet je de taart kant en klaar voor, met kers en al.”

Erik Bosgraaf speelt op de eerste dag van het festival in Kasteel Heeze in de middag Sonates van Telemann, in de avond Der Fluyten Lusthof voor blokfluitsolo van Jacob van Eijck. Hij noemt het optreden binnen het festival een ‘blind date’. ,,De meeste musici ken ik niet en ze zijn meer uit de hoek van de romantische kamermuziek. Heel veel tijd om te repeteren hebben we niet, maar gezien de kwaliteit en de open geest van het festival ben ik ervan overtuigd dat ik daar een leuke dag ga hebben.”

Snotneuzen

Wouter Vossen blikt terug en vooruit. ,,Waren we (Vossen, zijn broer cellist Marc en pianist Bart van de Roer) vijftien jaar geleden drie snotneuzen die de hele wereld met ons spel wilden veroveren, nu zijn we ons meer bewust van wat er om ons heen gebeurt en de impact daarvan. Denk aan corona, de vluchtelingencrises, de oorlog in Oekraïne, omstandigheden waar wij zelf, maar ook veel ons bekende musici van over de hele wereld, mee te maken hebben.”

De hoofdmoot van het Storioni Festival blijft de muziek en de vele concerten in het Muziekgebouw, maar het trio wil meer verbinding zoeken met jong en oud, amateur en aankomende professionals, studenten en mensen die hier door allerlei omstandigheden zijn komen aanwaaien. ,,We streven naar meerdere korte concerten op één dag op spannende locaties en natuurlijk ‘Music in the Streets’ in de binnenstad van Eindhoven, waar we drie jaar geleden mee zijn begonnen en wat een groot succes was.” Aanmelden voor Music In the Streets kan via storioni-festival.nl.

Storioni Festival, Kasteel Heeze, TU/e, Piet Hein Eek, Muziekgebouw/binnenstad Eindhoven. Van 1 tot en met 5 juni