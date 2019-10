‘Straffeloos wapens inleveren moet kunnen in heel Nederland’

Een meerderheid in de Tweede Kamer riep het kabinet in februari van dit jaar al op om met landelijke regelgeving te komen. Dit na enkele lokale initiatieven van gemeenten die hun inwoners opriepen om wapens in te leveren. In Helmond gebeurde dat afgelopen mei na een reeks schietpartijen in de stad. De burgemeester besloot daarop preventief te gaan fouilleren en twee weken lang een wapendepot in te richten.