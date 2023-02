Straks naar het eindexamengala in vintage-outfit: ‘Nieuwe kleding is niet meer van deze tijd’

Hoe kies je de perfecte kleding voor jouw schoolgala? Welke outfit staat jou het mooiste? En: hoe houd je het een beetje betaalbaar? Op het Huygens Lyceum in Eindhoven hadden ze daar wel wat ideeën voor en er werd een Huygens Gala Beurscommissie opgericht.

Ellen van Esch, afdelingsleider van de havo: „Dit jaar verwachten we op 9 juni onze 180 havo- en vwo-eindexamenkandidaten op het eindgala. Een heel speciaal feest waar wij ieder jaar veel aandacht aan schenken. Dat doen leerlingen en hun ouders ook. Het is echter niet meer van deze tijd om alles zomaar nieuw aan te schaffen. Het leven is de afgelopen tijd stukken duurder geworden.”

Tegen een vriendenprijsje

De leden van de galabeurscommissie vroegen familie, vrienden, bekenden en oud-leerlingen of zij hun feestkleding, hakken en accessoires aan de school wilden doneren, zodat deze de outfits uit kan lenen. Ook mocht het tegen een vriendenprijsje verkocht worden. Het aanbod overtrof de stoutste verwachtingen. Van Esch: „Ruim honderd jurken, meer dan veertig pakken en colberts, schoenen, vlinderstrikjes, oorbellen… Echt, het is fantastisch.”

In de moderne aula van ‘Galerie Huygens’ worden de feestelijke kledingstukken, overzichtelijk verspreid over de ruimte, aan de geïnteresseerden getoond. De belangstelling is deze eerste keer,nog niet heel groot. „Maar we weten zeker dat het succes gaat groeien”, zo is de stellige overtuiging van de beurscommissie.

Volledig scherm Pia Douwes in haar paarse outfit in The Prom. © Roy Beusker & Annemieke van der Togt

De kleding hangt op knaapjes aan rekken en is op maat, kleur en lengte gerangschikt. Valerie Baljeu (16), die deze avond haar ouders heeft meegenomen. houdt een lange paarse jurk met zilveren steentjes vast. „Paars is mijn lievelingskleur”, zegt de vwo-eindexamenkandidate. „De jurk die Pia Douwes zaterdag tijdens de musical The Prom droeg: díe was prachtig paars, díe had ik wel willen hebben.”

Trots laat vader op zijn telefoon een foto zien van zijn stralende dochter naast Juliette van Tongeren, die in diezelfde musical eveneens een hoofdrol speelt. Valerie zingt ook, maar gaat na haar examen eerst een jaartje naar een Oostenrijkse highschool. Maar goed, eerst die jurk maar eens passen.

Warme of koele types

Bij de drie paskamers vormt zich inmiddels een lange rij. Er wordt zelfs al uitgeweken naar de gymzaal. Fadumo Hayaan en Raabia Musaad van Summa Fashion geven leerlingen, op verzoek, advies op maat. Fadumo heeft net bij een jongen een broek afgespeld, want die was wat aan de ruime kan. „Hij twijfelt nog. Maar die spelden heb ik er snel genoeg weer uit.” Raabia geeft kleuradvies. Handig, want zij kan kleding, haar en make-up op elkaar afstemmen. „Ik kijk eerst of ze een ‘warm’ of een ‘koel’ type zijn en met behulp van verschillende kleuren stof kijken we welke kleuren het mooiste bij hen passen.”

Je kunt in stijl naar het gala worden vervoerd in een rode Ford Mustang uit 1964, maar ook in een Range Rover Sport uit 2023, waar de kleur nog niet eens van bekend is. Of kies je toch voor de Chevrolet Apache uit ’58? Leerlingen mogen intekenen.

Stijn van Beek en Alysha Tsui weten het nog niet. Eerst moeten ze het eens worden over de kleur van Alysha’s jurk.

Volledig scherm Een hele collectie pumps. Daarboven rekken met kostuums en jurken. © Bert Jansen/DCI Media