De Cello is Jazenko’s eerste kinderboek

NUENEN – Eindelijk is ‘De Cello’ er in drukvorm. Het verhaal bestond namelijk al langer. In het hoofd van schrijfster Liza Jazenko en als bestand op haar computer, als voorlopige manuscript. ,,Ik ben wat meer aan huis gebonden, ik zit veel aan deze tafel, dus nu vind ik eindelijk de tijd om alle manuscripten die in mijn computer zijn opgeslagen uit te werken en er boeken van te maken.”