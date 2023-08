Minder onrust over komst jonge asielzoe­kers naar Hotel Glow na gesprek met gemeente en COA

EINDHOVEN - Er is wat onrust weggenomen over de komst van 65 minderjarige asielzoekers naar het gesloten Hotel Glow in het centrum van Eindhoven. Omwonenden zijn bijgepraat en dat leidt tot opluchting: ,,Er is serieus naar ons geluisterd.’’