Busje rijdt fietser en bromfiet­ser aan in Eindhoven, één persoon naar ziekenhuis

EINDHOVEN - Een fietser en een bromfietser zijn dinsdagmiddag aangereden door een busje in Eindhoven. Dit gebeurde rond de John F. Kennedylaan. Eén van de aangereden personen raakte gewond en is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De ander raakte lichtgewond.