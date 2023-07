Strijd in Stiphout vooralsnog gestaakt; bemiddeling moet oplossing brengen in omstreden bouwkwestie

Regio wil meer Europees geld voor techsector; Dijssel­bloem vindt dat Europa achter­loopt

EINDHOVEN – Bedrijven in de regio moeten meer Europees geld krijgen om te werken aan nieuwe technologieën, vindt de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Dat geld moet ervoor zorgen dat Europa overeind blijft in de strijd die de VS en China uitvechten.