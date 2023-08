Strijd rond sterrenrestaurant De Lindehof in Nuenen; vechtscheiding leidt tot slepend zakelijk conflict

De levensge­vaar­lij­ke oase van kunstenaar Henri van Nuenen

EINDHOVEN - Grillige bladeren, stekelige stengels, giftige vruchten: in de tuin van kunstenaar Henri van Nuenen staan de meest fantastische planten. Als tuinman-tekenaar schept hij een futuristische wereld, in kleur en in zwart-wit.