STRP Festival neemt centrum van Eindhoven over

EINDHOVEN - Eigenlijk is het een nieuw festival. Zo ervaren STRP-directeur Ton van Gool en zijn medewerkers het tenminste. Want na twee online versies (‘Dat viel bepaald niet mee’) is het kunst- en technologiefestival wég uit het Klokgebouw en voortaan te vinden op locaties in het centrum.

Bijzondere plekken ook, want naast Domusdela, Muziekgebouw Frits Philips en de Catharinakerk, worden leegstaande winkels in de Heuvel en in de Piazza en ook het Pullman Hotel ingezet als expositieruimtes.

Quote Strijp-S, waar het festival ooit begon en zijn naam aan ontleent, dat is wel zo’n beetje ‘uit-ontwikkeld’

Die verhuizing was niet voor niets. Eigen onderzoek gaf aan dat mensen in de stad vaak niet eens wisten dat er een festival in het Klokgebouw aan de gang was. Ergo: een groot potentieel publiek werd niet bereikt. Daarom het centrum in, om het festival zo transparant mogelijk over het voetlicht te brengen, aldus Van Gool.

Komt bij: Strijp-S, waar het festival ooit begon en zijn naam aan ontleent, dat is wel zo’n beetje ‘uit-ontwikkeld’. En ga je zoeken wat de belangrijkste ontwikkelplek van de stad is de komende tien jaar, dan is dat de binnenstad. Dus dáár is STRP veel meer op zijn plaats.

Vastgoedondernemers

Het STRP Festival werd met open armen ontvangen door de vastgoedondernemers van de Piazza en de Heuvel. Logisch, want de leegstand in die winkelgebieden smeekt om reuring. En ook zij willen andere dan alleen maar winkelfuncties in die centra, zo geeft Van Gool aan.

Quote Op elke plek staat een medewerker die het winkelpu­bliek uitnodigt de expo’s te bekijken en desgewenst nadere uitleg te geven

Om ook het niet reguliere STRP-publiek te bereiken, worden loodsen of proppers ingezet. Op elke plek staat een medewerker die het winkelpubliek uitnodigt de expo’s te bekijken en desgewenst nadere uitleg te geven. Die spontane gasten hoeven ook geen kaartje te kopen.

Een groot voordeel van de nieuwe opzet is volgens Van Gool ook dat elk kunstwerk nu zijn eigen plekje heeft, terwijl in het Klokgebouw de kunstwerken elkaar flink beconcurreerden.

Volledig scherm De Franse kunstenaar Sébastien Robert © STRP

Proeftuin

Het thema van deze editie ‘Het einde van oneindigheid’ zie je onder meer terug in het werk ‘Server Farm’ van de Britse kunstenaar James Bridle. Hij heeft in Griekenland een proeftuin aangelegd met planten die metalen (onder meer nikkel) uit de bodem opnemen en die kunnen worden geoogst. Zo kan worden voorkomen dat die stoffen - onder andere gebruikt voor mobiele telefoons - uit de aarde moeten worden gehaald. In de Heuvel zijn onder meer een aantal van die planten te zien.

‘The lights which can be heard’ is het werk van de Franse kunstenaar Sébastien Robert waarin hij het geluid van het noorderlicht onderzoekt en dat in relatie tot de Saami - de inheemse bewoners van Lapland - die licht niet alleen kunnen zien maar ook kunnen horen.

STRP Festival. Diverse locaties. Van 7 tot en met 10 april. Info: strp.nl.