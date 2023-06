Student en activist Robin bezette de bestuurskamer van de TU/e: ‘We zitten expres in de weg’

PSV zet in op Pools toptalent, maar er is hevige concurren­tie in de strijd om zijn handteke­ning

PSV wil voor komend seizoen het Poolse toptalent Karol Borys (16) inlijven, een aanvallende middenvelder die vorig seizoen al zijn debuut maakte in de hoogste afdeling van Polen. Borys geldt als een van de grootste beloften van Polen. Hij kan bij een overgang naar Nederland voor drie jaar tekenen in Eindhoven, maar een deal is nog hoogst onzeker.