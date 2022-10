Studenten stabiliseren slachtoffer na botsing in Eindhoven

Afval bij woonwagens aan de Fakkellaan in Eindhoven stapelt zich op, rolcontai­ners komen daarom terug

EINDHOVEN - Al weken storen voorbijgangers zich aan het afval in de berm bij het woonwagenkamp aan de Fakkellaan in Eindhoven. ,,Het is een puinhoop”, zegt een voorbijganger. Daarom komen drie eerder verdwenen rolcontainers weer terug.

12:45