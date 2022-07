Studenten zitten hun huisbaas achter de broek: ‘Een student investeert niet in dubbelglas, dat moet de verhuurder doen’

Ruilen en doorgeven van persoonlij­ke objecten moet leiden tot mooie contacten in de buurt

EINDHOVEN - 22 foto's met verhalen van buurtbewoners staan in de Adriaen Brouwerstraat in de wijk Lakerlopen. Met een voorwerp dat ze ruilden met iemand. Van een champagnehouder, koeienbot of Pokémonkaart tot een fitnessmat.

5 juli