Studentenverenigingen balen van sobere introweek: ‘Dat was een van de leukste weken uit mijn leven’

Voor Anna Hoogeveen (22) was de introductieweek vier jaar geleden ontzettend belangrijk. ,,Het was fantastisch, een van de leukste weken uit mijn leven. Ik heb toen hele goede vrienden gemaakt”, zegt de secretaris van studentenvereniging SSRE. ,,Eerstejaars kunnen de stad nu niet leren kennen zoals ik toen. Daar maak ik me best een beetje zorgen over.” Want via de introweek geven veel studenten een kickstart aan hun studie. Een week lang struinen ze Eindhoven af, op zoek naar vriendschap en een beetje houvast.