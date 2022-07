Summa College plaatst in Eindhoven noodlokalen voor les aan vluchtelingen

Energiefa­briek­je wordt maandag op Eindhoven­se woontoren Haasje Over gezet

EINDHOVEN - De PowerNest, een stroomfabriekje dat werkt in een combinatie van zonnepanelen en windturbines, wordt vanaf maandag op woontoren Haasje Over op Strijp-S in Eindhoven gezet.

8 juli