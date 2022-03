Supportersclub PSV schrikt van rellen; PSV wacht onderzoek politie af

Hof straft relschop­per Eindhoven opnieuw zwaar: zes maanden in plaats van geëiste twee weken

EINDHOVEN - Zes maanden cel in plaats van veertien dagen. Een man uit Gouda die in Eindhoven meedeed aan de avondklokrellen van 24 januari vorig jaar, krijgt van het hof in Den Bosch een veel hogere straf dan eerder van de politierechter.

8 maart