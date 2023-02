Suzanne Otters wordt nieuwe burgemeester van Son en Breugel

Wie heeft de beste robot? ‘ASML’ers van de toekomst’ nemen het tegen elkaar op in Dynamo

EINDHOVEN - Een zelfgebouwde robot van lego opdrachten laten uitvoeren. Zo’n 300 kinderen verdeeld over 27 teams in de regio hebben er maandenlang aan gewerkt. In jongerencentrum Dynamo in Eindhoven was zaterdag de regiofinale voor een ticket naar de landelijke eindstrijd in Delft op 18 maart.

5 februari